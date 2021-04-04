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Карпин рассказал о кадровых проблемах «Ростова»

18:37
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил готовность команды к матчу 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

«Минусом пауза на матчи сборных не была. С учетом наших больных и травмированных. Норманн только не восстановился, Мамаев уже в запасе. Приобрели больше, чем потеряли.

Хасимомто находится не в оптимальных кондициях. Но ситуация такая, что нужно ставить», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Ростов — Спартак

 

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Как закончится матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»?
«Ростов» выиграет с преимуществом в один-два мяча
36.2%
«Ростов» победит с крупным счетом
4.8%
«Спартак» выиграет с преимуществом в один-два мяча
38.1%
«Спартак» победит с крупным счетом
6.6%
Матч завершится вничью
14.3%
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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