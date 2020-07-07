На 16-й минуте матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат» ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В частоколе ног он не разглядел, что Алексей Грицаенко нарушил правила в площади ворот, сбив игрока «Ахмата» Евгения Харина.

Ошибку рефери исправили видеоарбитр Сергей Карасев и его помощник Валентин Мурашов. Они предложили Иванову посмотреть видеоповторы. Спустя примерно три минуты после фола судья принял правильное решение, наказав Грицаенко 11-метровым и желтой карточкой. (Александр Бобров)