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«Тамбов» — «Ахмат»: за что назначен пенальти в ворота хозяев?

7 июля 2020, 19:12
Эпизод матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Эпизод матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Эпизод матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Эпизод матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Эпизод матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;.
Эпизод матча &quot;Тамбов&quot; - &quot;Ахмат&quot;.
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На 16-й минуте матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат» ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В частоколе ног он не разглядел, что Алексей Грицаенко нарушил правила в площади ворот, сбив игрока «Ахмата» Евгения Харина.

Ошибку рефери исправили видеоарбитр Сергей Карасев и его помощник Валентин Мурашов. Они предложили Иванову посмотреть видеоповторы. Спустя примерно три минуты после фола судья принял правильное решение, наказав Грицаенко 11-метровым и желтой карточкой. (Александр Бобров)

Тамбов — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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