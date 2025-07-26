Талалаев: «Я не сторонник выделять личные заслуги над командными»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал игру полузащитника Владислава Сауся во 2-м туре РПЛ.

— Можете рассказать про Сауся?

— Я не сторонник выделять личные заслуги над командными, но Саусю до Сауля еще далеко.

— Какое различие в тактике между матчем с «Динамо» и «Спартаком»?

— Мне будет интересно, как моя команда будет играть с равными соперниками. Будет ли такой настрой, концентрация. Поддержание этого эмоционального фона. Здесь даже было легче. Чем отличается «Спартак» от «Динамо»? Большим разнообразием. У них варианты так вести игру. Когда прикрываешь Барко, включается Маркиньос, потом подключается Мартинс. Зато, у «Спартака» не было преимуществ по стандартам.