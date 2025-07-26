«Динамо» — «Ростов»: Сергеев открыл счет

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев открыл счет в матче 2-го тура чемпионата России против «Ростова». На 23-й минуте форвард во вратарской замкнул прострел защитника Хуана Хосе Касереса. Это первый гол 30-летнего футболиста за «Динамо».

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