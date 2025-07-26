Губернатор Калининградской области объяснил, за счет чего «Балтика» обыграла «Спартак»: «Результат великолепный!»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал «СЭ» победу «Балтики» над «Спартаком» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

«Это большая радость для всех, кто следит за выступлениями нашей главной футбольной команды. Тяжелейшее расписание — выездные игры уже в первых турах, а результат — великолепный. Грамотная селекция, ставка на чемпионский состав прошлого сезона и отличная функциональная готовность. Спасибо спонсорам за поддержку нашей «Балтики», что позволяет концентрироваться на таком результате. А мы со своей стороны продолжим поддерживать любимый клуб. На первый домашний матч с «Оренбургом» 3 августа ждем как можно больше болельщиков у нас на «Ростех-Арене» в Калининграде», — сказал Беспрозванных «СЭ».

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Акроном», а «Балтика» дома примет «Оренбург».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.