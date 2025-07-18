Талалаев повторил рекорд чемпионата России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в матче 1-го тура РПЛ с «Динамо» повторил рекорд чемпионата России. Калининградская команда стала седьмой для 52-летнего специалиста, которую он тренирует в элитном дивизионе. Ранее столько же команд возглавляли Сергей Павлов и Миодраг Божович.

В РПЛ до «Балтики» Талалаев работал главным тренером «Ростова» (и.о), «Волги», «Крыльев Советов», «Ахмата», «Торпедо» и «Химок».

В своем последнем сезоне в лиге (2022/23) Талалаев установил уникальное достижение — поработал в трех клубах («Ахмат», «Торпедо» и «Химки»).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».