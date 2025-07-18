Форвард «Балтики» Хиль забил первый гол сезона-2025/26 в РПЛ

«Балтика» вышла вперед в матче 1-го тура РПЛ против московского «Динамо» — 1:0.

На 13-й минуте счет открыл форвард Брайан Хиль после ошибки голкипера бело-голубых Андрея Лунева. Этот гол стал первым в чемпионате России сезона-2025/26, а также дебютным для Хиля в РПЛ.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».