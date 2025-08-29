Ветеран «Локомотива» Косолапов: «Пруцев — усиление для команды»

Бывший игрок «Локомотива» Алексей Косолапов в комментарии «СЭ» оценил подписание полузащитника Данила Пруцева на правах аренды.

«Думаю, что Данил Пруцев — это усиление для «Локомотива». Хороший, качественный футболист, который может закрыть позиции в центре поля — как в опорной зоне, так и вверху. Здесь есть множество вариантов. Пруцев обладает качеством, умом, техникой. Является игроком национальной сборной страны. Считаю, что для «Локомотива» это очень хорошее приобретение. Плюс еще в том, что можно давать игрокам середины поля возможность отдохнуть, не теряя в качестве», — сказал Косолапов «СЭ».

Пруцев будет играть за «Локомотив» в сезоне-2025/26. Также «Спартак» продлил с ним контракт до июня 2028 года.