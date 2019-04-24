Нападающий ЦСКА Такума Нисимура в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против "Анжи" в интервью клубной пресс-службе отметил, что команде нельзя терять очки. По его словам, у армейцев нет особых преимуществ по сравнению с соперником.

– Я представляю, в какой части таблицы находится "Анжи", но это не дает нам особых преимуществ. – отметил Нисимура. – Мы сами сейчас не в том положении, чтобы терять очки. Каждый матч, в котором участвуем, является для нас важнейшим. Каждые три очка вне зависимости от уровня оппонентов – наша главная цель. Мы уже не раз оступались этой весной именно с командами-середняками. Не можем себе позволить сделать это снова.