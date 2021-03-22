Сын Семина будет помогать Батуренко в «Роторе»
20:40
«Ротор» провел первую тренировку под руководством нового главного Юрия Батуренко, сообщает сайт клуба.
Перед началом тренировки состоялось общекомандное собрание, на котором футболистам был представлен новый тренерский штаб.
Помогать в тренировочном процессе Юрию Михайловичу будут Андрей Семин, Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак.
Батуренко возглавил «Ротор» 20 марта. Он сменил на этом посту Александра Хацкевича. Ранее 56-летний тренер работал в структуре «Локомотива» и был помощником Семина-старшего.
«Ротор» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России, набрав 18 очков.
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