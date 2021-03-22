Кверквелия прокомментировал назначение Батуренко главным тренером «Ротора»

Защитник «Ротора» Соломон Кверквелия рассказал, что он думает о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера команды.

«Я 3,5 года назад познакомился с Михалычем, когда пришел в «Локомотив», — цитирует Кверквелию «РБ Спорт» 22 марта. — Я его очень уважаю как специалиста, как тренера, он выиграл много титулов с командой. Рад, что он пришел сейчас к нам в «Ротор». Думаю, что все будет нормально.

Сегодня команда познакомилась, все встретили его хорошо. Все рады и знают, какой он отличный специалист. Он хороший и радостный человек, так что его приняли тепло. Уже провели первую тренировку, все нормально».

Ранее «Ротор» расстался с прежним главным тренером Александром Хацкевичем. В нынешнем сезоне волгоградцы в 23 матчах Тинькофф РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. С 18 очками команда занимает 13-е место.