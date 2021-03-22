Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость об уходе из второй команды клуба «Казанки» главного тренера Ильшата Файзуллина. Он связывает это с деятельностью гендиректора «Локо» Владимира Леонченко. Новым главным тренером команды назначен Андрей Федоров, работавший в структуре клуба старшим селекционером.

«Причины этого решения на поверхности — глупость нового руководителя, — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт» 22 марта. — Если он связывал Файзуллина со мной, то надо было убирать тренера еще до сборов. У Леонченко была идея фикс убрать всех сотрудников, которые аффилированы со мной. Но в таком случае надо было ставить Федорова еще раньше.

Когда клуб расставался с Ильшатом, он спрашивал, какие к нему есть претензии. Леонченко ему ответил: «Вы не из той команды». Последовал еще один вопрос: «При чем тут команда, если я делаю работу и показываю неплохие результаты?» На что он получил ответ: «Так надо». И это говорит профессионал? По всей информации, доходящей до Леонченко, сотрудников, которые связаны со мной, увольняют».

Первая тренировка «Казанки» под руководством нового главного тренера состоится во вторник, 23 марта. Первую официальную игру в Олимп ПФЛ, после зимней паузы, вторая команда «Локомотива» проведет против ФК «Чита» на «Сапсан Арене» 3 апреля.