Агент Сычевого считает, что нападающему по силам стать лучшим бомбардиром в этом сезоне РПЛ

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал хет-трик нападающего в ворота «Краснодара» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Как можно оценить игру человека, который забил три? Вы имеете в виду поругать, что не забил четыре? Доволен им. Этот хет-трик придаст ему уверенности перед играми сборной? Думаю, что уверенности Вове и так не занимать. Хет-трик помог команде выиграть, а уверенность и так есть. Как видим, ему по силам стать лучшим бомбардиром в этом сезоне. Почему нет?» — сказал Талаев «СЭ».

Сычевой сделал второй хет-трик в текущем сезоне. Всего на его счету 14 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Он делит первое место с нападающим «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ.