Агент Сычевого допустил уход нападающего из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о возможном уходе форварда из команды в зимнее трансферное окно.

«Еще две игры на Кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Может ли он покинуть команду зимой? Если будет достойное предложение, то почему нет?» — сказал Талаев «СЭ».

Нападающий «Оренбурга» оформил хет-трик в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (5:1).

Сычевой в нынешнем сезоне забил уже 14 голов и делит первое место в гонке бомбардиров с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.