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Агент Мойзеса — о выкупе игрока ЦСКА: «Переговоры еще не начались»

Агент Мойзеса рассказал о будущем защитника в ЦСКА
Константин Белов
Корреспондент
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Мойзес Барбоза.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Барбозы Мойзеса Луис Фернандо Гарсия в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем защитника в ЦСКА.

«Пока ничего определенного. Ничего пока не ясно. Начались ли переговоры между ЦСКА и «Интернасьонал» о выкупе игрока? Переговоры еще не начались. Они будут только в мае», — сказал Гарсия «СЭ».

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету защитника 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.

ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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