Сычев — о Соболеве и «Зените»: «Надо у них спрашивать, почему переходят к злейшему врагу»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Знаете, вот в хоккее к таким вещам вообще нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят в стан злейшего врага», — сказал Сычев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» готов отпустить 27-летнего футболиста за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать игрока за такую цену.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.