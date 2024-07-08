Сычев — о Соболеве и «Зените»: «Надо у них спрашивать, почему переходят к злейшему врагу»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«Знаете, вот в хоккее к таким вещам вообще нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят в стан злейшего врага», — сказал Сычев «СЭ».
Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» готов отпустить 27-летнего футболиста за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать игрока за такую цену.
Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0
|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -