«Сочи» — «Тальерес»: смотреть трансляцию матча летнего турнира
«Сочи» сыграет с «Тальересом» в рамках Летнего Кубка в понедельник, 8 июля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Сочи» — «Тальерес» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в группе «VK Спорт» на платформе VK Видео.
В Летнем Кубке принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи». «Зенит» уже второй год подряд проводит международный летний турнир в Петербурге. В минувшем сезоне петербуржцы выиграли РПЛ в шестой раз подряд, а сочинцы провалили сезон, финишировав в турнире на последнем месте и вылетев в Первую лигу.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -