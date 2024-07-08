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Сегодня, 11:58

Сафонов назвал топ-5 молодых футболистов РПЛ прошлого сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал «Чемпионату» пять лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2023/24.

На первое место Сафонов поставил форварда «Динамо» Константина Тюкавина, на втором месте полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, замкнул тройку полузащитник Никита Салтыков из «Крыльев Советов». Четвертую строчку занял полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, на пятом месте хавбек Никита Кривцов из «Краснодара».

По итогам сезона-2023/24 чемпионом России стал «Зенит», «Краснодар» занял второе место, бронза у «Динамо».

Источник: Чемпионат
Матвей Сафонов
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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