«Ростов» — «Динамо»: Нгамале удвоил преимущество бело-голубых
Полузащитник «Динамл» Николя Муми Нгамале забил в ворота «Ростова» в матче 7-го тура РПЛ.
На 42-й минуте камерунец вбежал в штрафную ростовчан и пробил в дальний угол ворота Сергея Песьякова.
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|
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|7
|4
|2
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|17-9
|14
|
4
|Урал
|7
|4
|1
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|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
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|
8
|Ахмат
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|
9
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|3
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|
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|3
|1
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|10
|
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|
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|2
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|6
|
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|7
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|2
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|
15
|Факел
|7
|1
|1
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|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
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|3
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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