Сутормин: «Думаю, что Вендел скоро вернется в Санкт-Петербург»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека Далера Кузяева и бразильского игрока сине-бело-голубых Вендела в другие клубы.
«У Далера Кузяева закончился контракт с «Зенитом», к нему проявляют интерес европейские клубы. Разумеется, если Далер покинет команду, то это станет для нас большой потерей. Что касается Вендела, у него все еще действует соглашение с «Зенитом». Думаю, что скоро он вернется в Санкт-Петербург. Сейчас он является игроком клуба», — цитирует Сутормина Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», а Вендел — уйти в аренду в «Коринтианс».
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