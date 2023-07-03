Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:13

Сутормин: «Думаю, что Вендел скоро вернется в Санкт-Петербург»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека Далера Кузяева и бразильского игрока сине-бело-голубых Вендела в другие клубы.

«У Далера Кузяева закончился контракт с «Зенитом», к нему проявляют интерес европейские клубы. Разумеется, если Далер покинет команду, то это станет для нас большой потерей. Что касается Вендела, у него все еще действует соглашение с «Зенитом». Думаю, что скоро он вернется в Санкт-Петербург. Сейчас он является игроком клуба», — цитирует Сутормина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», а Вендел — уйти в аренду в «Коринтианс».

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksei-sutormin-dumayu-chto-vendel-skoro-vernyotsya-v-sankt-peterburg-263271/
Алексей Сутормин
Далер Кузяев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чем беспорядки во Франции грозят Олимпиаде-2024? «Тур де Франс» уже на грани срыва
Олимпийская чемпионка осталась парализованной после аварии. Выжить помогла любовь
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Спартак» отказался от приобретения мексиканского полузащитника Чавеса
Ерохин — о желании Кузяева выступать в Европе: «Он должен исполнить свою мечту»
Белоус надеется, что игроки «Зенита» не последуют примеру Вендела
Бышовец признался, что его удивило решение Кузяева покинуть «Зенит»
Камоцци: «Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба»
Канчельскис считает, что чемпионские амбиции «Спартака» сильно преувеличены
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Бельгии рассказали, почему Бонгонда играл босиком в юношеской академии

Гиорги Шелия подписал новый контракт с «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости