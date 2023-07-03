Сутормин: «Думаю, что Вендел скоро вернется в Санкт-Петербург»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека Далера Кузяева и бразильского игрока сине-бело-голубых Вендела в другие клубы.

«У Далера Кузяева закончился контракт с «Зенитом», к нему проявляют интерес европейские клубы. Разумеется, если Далер покинет команду, то это станет для нас большой потерей. Что касается Вендела, у него все еще действует соглашение с «Зенитом». Думаю, что скоро он вернется в Санкт-Петербург. Сейчас он является игроком клуба», — цитирует Сутормина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», а Вендел — уйти в аренду в «Коринтианс».