Гиорги Шелия подписал новый контракт с «Ахматом»

Вратарь Гиорги Шелия подписал новый контракт с «Ахматом», сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Шелия сыграл 29 матчей в РПЛ, из них восемь «на ноль».

34-летний Шелия выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. Ранее он представлял «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и брянское «Динамо».