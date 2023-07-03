Гиорги Шелия подписал новый контракт с «Ахматом»
Вратарь Гиорги Шелия подписал новый контракт с «Ахматом», сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне Шелия сыграл 29 матчей в РПЛ, из них восемь «на ноль».
34-летний Шелия выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. Ранее он представлял «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и брянское «Динамо».
Источник: ФК «Ахмат»
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