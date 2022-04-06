Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания президента «Урала» Иванова о судье Панине 15 апреля

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев сообщил, что комитет рассмотрит высказывания президента «Урала» Григория Иванова в адрес главного судьи матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2) Игоря Панина 15 апреля.

«Заседание по поводу высказываний президента «Урала» Григория Иванова состоится в следующую пятницу. Оно, скорее всего, пройдет онлайн. Заседание пройдет по представлению РФС», — приводит ТАСС слова Андреева.

В конце матча ЦСКА — «Урал» главный судья встречи Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота московской команды после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

После игры Иванов раскритиковал работу арбитров и назвал судей козлами.