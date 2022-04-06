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Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания президента «Урала» Иванова о судье Панине 15 апреля

Иван Торопцев
Корреспондент
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Председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев сообщил, что комитет рассмотрит высказывания президента «Урала» Григория Иванова в адрес главного судьи матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2) Игоря Панина 15 апреля.

«Заседание по поводу высказываний президента «Урала» Григория Иванова состоится в следующую пятницу. Оно, скорее всего, пройдет онлайн. Заседание пройдет по представлению РФС», — приводит ТАСС слова Андреева.

В конце матча ЦСКА — «Урал» главный судья встречи Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота московской команды после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

После игры Иванов раскритиковал работу арбитров и назвал судей козлами.

Источник: https://tass.ru/sport/14293259
Футбол
РФС
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Игорь Панин
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 1 : 0
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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