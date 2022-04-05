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Судейство

Сегодня, 21:38

Хачатурянц подтвердил проведение экстренного собрания судейского комитета

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото РФС

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил проведение экстренного собрания судейского комитета РФС. Ранее об этом стало известно «СЭ».

«Действительно, завтра планируется экстренное заседание судейского комитета. Повестка? По результатам тура. Сегодня прошла ЭСК, поэтому нужно экстренное собрание», — сказал Хачатурянц «СЭ».

По информации «СЭ», руководство российского футбола крайне недовольно работой судей весной и в частности в прошедшем туре РПЛ.

В матчах 23-го тура судьи приняли сразу несколько резонансных спорных решения. Три их них Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочными.

РПЛ
РФС
Ашот Хачатурянц
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