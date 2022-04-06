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Сегодня, 19:23

Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» рассказала о ситуации с болельщиками.

Ранее Вилков призвал Зарему заняться вопросом возращения спартаковских болельщиков на трибуны.

«Как мы вернем наших фанатов на трибуны? Не мы вводили закон о Fan ID — не нам заниматься этим вопросом. Нас никто не спрашивал. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию», — сказала Зарема «СЭ».

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Закон, согласно которому каждый человек для попадания на футбольный матч должен будет оформить себе Fan ID, вступит в силу с 1 июля 2022 года. Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ выступили против данной меры идентификации, объявив о бойкоте матчей с начала действия системы. Фанаты «Спартака» начали бойкотировать матчи с возобновления сезона.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Михаил Вилков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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