Зарема ответила Вилкову на призыв вернуть спартаковских болельщиков на трибуны

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» рассказала о ситуации с болельщиками.

Ранее Вилков призвал Зарему заняться вопросом возращения спартаковских болельщиков на трибуны.

«Как мы вернем наших фанатов на трибуны? Не мы вводили закон о Fan ID — не нам заниматься этим вопросом. Нас никто не спрашивал. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию», — сказала Зарема «СЭ».

Закон, согласно которому каждый человек для попадания на футбольный матч должен будет оформить себе Fan ID, вступит в силу с 1 июля 2022 года. Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ выступили против данной меры идентификации, объявив о бойкоте матчей с начала действия системы. Фанаты «Спартака» начали бойкотировать матчи с возобновления сезона.