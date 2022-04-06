Франсуа Камано рассказал о своем состоянии после травмы

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал «СЭ» о своем состоянии после повреждения.

«Все нормально, я уже начал тренироваться, скоро вернусь на поле», — сказал Камано «СЭ».

В феврале у 25-летнего футболиста диагностировали мышечную травму.

В сезоне-2021/22 Камано провел 18 матчей за «Локомотив», на его счету три гола и одна результативная передача.

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.