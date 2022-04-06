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«Ростов» — «Крылья Советов»: Полоз не смог реализовать пенальти

Нападающий «Ростова» Полоз не смог реализовать пенальти в матче с «Крыльями Советов»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ростов» встречается с «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит в Ростове.

На 27-й минуте игры Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти. Нападающий хозяев пробил в правый нижний угол ворот, но вратарь гостей Иван Ломаев отразил удар.

Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
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Н. Новгород – Динамо
 - : -
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 - : -
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Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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