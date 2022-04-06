«Ростов» — «Крылья Советов»: Полоз не смог реализовать пенальти
Нападающий «Ростова» Полоз не смог реализовать пенальти в матче с «Крыльями Советов»
«Ростов» встречается с «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит в Ростове.
На 27-й минуте игры Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти. Нападающий хозяев пробил в правый нижний угол ворот, но вратарь гостей Иван Ломаев отразил удар.
Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.
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|2
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|
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|23
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|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
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|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
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|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
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|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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