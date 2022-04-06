Нападающий «Ростова» Полоз не смог реализовать пенальти в матче с «Крыльями Советов»

«Ростов» встречается с «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит в Ростове.

На 27-й минуте игры Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти. Нападающий хозяев пробил в правый нижний угол ворот, но вратарь гостей Иван Ломаев отразил удар.

Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.