Судья Карасев идет на рекорд Безбородова

Сегодняшний матч 2-го тура чемпионата России «Спартак» — «Балтика» стал для Сергея Карасева 276-м в чемпионате России в роли судьи.

Он сохраняет высокие шансы догнать и перегнать по этому показателю Владислава Безбородова, у которого 306 встреч. Петербуржец установил рекорд турнира 18 октября 2024 года — в игре «Ахмат» — «Факел» (2:3), ставшей для него последней в карьере.

46-летний Карасев способен превзойти это достижение во второй половине сезона-2026/27, если избежит травм и отстранений от работы.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.