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Селихов: «В последние месяцы тренерства Абаскаля начался бардак, у меня не было желания тренироваться»

Сергей Ярошенко

Вратарь «Урала» и экс-игрок «Спартака» Александр Селихов рассказал, в какой момент карьеры у него появились проблемы с мотивацией играть в футбол.

«Был такой момент, когда я немного остыл к тренировочному процессу. Ты приходишь на тренировку, и тебе главный тренер говорит: «Главная проблема — Соболев и Селихов не ходят на завтраки». Это при Абаскале было. В последние 3-4 месяца его тренерства у меня особо не было желания тренироваться, потому что уже начался бардак. Бардак заключался в решениях главного тренера. Я приходил на тренировку с мыслью: «Поскорее бы она закончилась». Для меня это самое страшное в футболе», — цитирует Селихова Legalbet.ru.

Селихов играл за «Спартак» с января 2017 по февраль 2025 года. За это время вратарь принял участие в 102 матчах, пропустил 117 голов и 30 матчей отстоял на ноль. В феврале голкипер подписал контракт с «Уралом» до лета 2028 года.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые в сезоне-2022/23 стали бронзовыми призерами чемпионата России.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Спартак» — «Балтика». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Источник: Legalbet.ru
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Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Судья Карасев идет на рекорд Безбородова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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