Селихов: «В последние месяцы тренерства Абаскаля начался бардак, у меня не было желания тренироваться»

Вратарь «Урала» и экс-игрок «Спартака» Александр Селихов рассказал, в какой момент карьеры у него появились проблемы с мотивацией играть в футбол.

«Был такой момент, когда я немного остыл к тренировочному процессу. Ты приходишь на тренировку, и тебе главный тренер говорит: «Главная проблема — Соболев и Селихов не ходят на завтраки». Это при Абаскале было. В последние 3-4 месяца его тренерства у меня особо не было желания тренироваться, потому что уже начался бардак. Бардак заключался в решениях главного тренера. Я приходил на тренировку с мыслью: «Поскорее бы она закончилась». Для меня это самое страшное в футболе», — цитирует Селихова Legalbet.ru.

Селихов играл за «Спартак» с января 2017 по февраль 2025 года. За это время вратарь принял участие в 102 матчах, пропустил 117 голов и 30 матчей отстоял на ноль. В феврале голкипер подписал контракт с «Уралом» до лета 2028 года.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые в сезоне-2022/23 стали бронзовыми призерами чемпионата России.

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