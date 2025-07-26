«Спартак» — «Балтика»: Карасев удалил Заболотного на 11-й минуте

Форвард «Спартака» Антон Заболотный получил красную карточку в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики».

Главный арбитр встречи Сергей Карасев после подсказки ВАР принял решение удалить 34-летнего россиянина за фол на Мингияне Бевееве.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.