Судья Чистяков за две ошибки получил два назначения

Сегодня, 16 мая, департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 29-го тура чемпионата России. Артем Чистяков четвертый тур подряд будет работать арбитром в РПЛ. При этом он никак не наказан за две серьезные ошибки, допущенные в игре «Ахмат» — ЦСКА (1:1).

На 27-й минуте матча 27-го тура в Грозном рефери неверно квалифицировал действия Турпал-Али Ибишева, который ударил ногой в живот Секу Койта. Футболиста грозненцев следовало удалить за серьезное нарушение правил, но этого не случилось.

Уже вскоре, на 30-й и 31-й минутах, Иван Обляков дважды сфолил, дав основания арбитру для вынесения предупреждения. Во втором случае он ударил Владислава Камилова шипами в голеностоп. Но оба раза Чистяков ограничился назначением штрафных ударов. Покажи он армейцу желтую карточку, за ней последовала бы красная и удаление, так как Обляков ранее уже заработал предупреждение.

После этого Чистякову дали игру «Динамо» Мх — «Зенит» (0:1), а сейчас — «Локомотив» — ЦСКА. То есть он снова встретится с армейцами.