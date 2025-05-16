Газзаев: «Ответил Венгеру: «Арсен, тебе этого не дано, дорогой»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему в розыгрыше Кубка УЕФА-2005 он применял схему 3-5-2.
— Были сомнения по поводу стартового состава?
— Вопрос вызывала только одна позиция. Олич прилетел в Лиссабон со сломанным носом, получил травму в кубковой игре с «Зенитом». У человека сломанный нос, но вы не представляете, сколько он сделал для команды в ключевых играх! Конечно, ему хотелось выйти и в финале. Я его вызывал, беседовал: «Ты понимаешь, какая рубка предстоит?» Он отвечал: «Даже не переживайте».
— А вы выбирали между Оличем и?..
— Я все-таки должен был поставить изначально Красича. Поставить его чуть ниже Вагнера, что и произошло после замены. Но выпустил Олича. Все-таки надо и человеческие вещи проявлять. А не так... В кулаке все держать. И, считаю, это тоже сыграло на победу. Хотя немножко баланс в игре у нас и нарушился из-за не самого оптимального состояния Ивицы.
— А почему, кстати, играли по схеме 3-5-2?
— В Швейцарии собирались элитные тренеры Европы. Уже после финала. И мне Арсен Венгер задал вопрос: «Валерий, как можно с тремя центральными защитниками выиграть Кубок УЕФА?» Я ему отвечаю: «Арсен, тебе этого не дано, дорогой». Так, по-доброму посмеялись. Пошутили. На самом деле эта система давала нам результат. Поэтому я ее и применял. У нас фланги — Юра Жирков, Одиа — здорово подключались вперед. В центре поля Карвалью, повыше Олич, Вагнер. Красич выходил поначалу на замену. Был уже опытный Гусев. Вот вам и приличная атакующая группа. Женя Алдонин мог вперед подключаться. А Элвер Рахимич, братья и Игнашевич цементировали сзади.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5