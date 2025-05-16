Газзаев: «Ответил Венгеру: «Арсен, тебе этого не дано, дорогой»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему в розыгрыше Кубка УЕФА-2005 он применял схему 3-5-2.

— Были сомнения по поводу стартового состава?

— Вопрос вызывала только одна позиция. Олич прилетел в Лиссабон со сломанным носом, получил травму в кубковой игре с «Зенитом». У человека сломанный нос, но вы не представляете, сколько он сделал для команды в ключевых играх! Конечно, ему хотелось выйти и в финале. Я его вызывал, беседовал: «Ты понимаешь, какая рубка предстоит?» Он отвечал: «Даже не переживайте».

— А вы выбирали между Оличем и?..

— Я все-таки должен был поставить изначально Красича. Поставить его чуть ниже Вагнера, что и произошло после замены. Но выпустил Олича. Все-таки надо и человеческие вещи проявлять. А не так... В кулаке все держать. И, считаю, это тоже сыграло на победу. Хотя немножко баланс в игре у нас и нарушился из-за не самого оптимального состояния Ивицы.

— А почему, кстати, играли по схеме 3-5-2?

— В Швейцарии собирались элитные тренеры Европы. Уже после финала. И мне Арсен Венгер задал вопрос: «Валерий, как можно с тремя центральными защитниками выиграть Кубок УЕФА?» Я ему отвечаю: «Арсен, тебе этого не дано, дорогой». Так, по-доброму посмеялись. Пошутили. На самом деле эта система давала нам результат. Поэтому я ее и применял. У нас фланги — Юра Жирков, Одиа — здорово подключались вперед. В центре поля Карвалью, повыше Олич, Вагнер. Красич выходил поначалу на замену. Был уже опытный Гусев. Вот вам и приличная атакующая группа. Женя Алдонин мог вперед подключаться. А Элвер Рахимич, братья и Игнашевич цементировали сзади.