Гершкович: «Очень положительно отношусь к прощальному матчу Шунина»

Бывший нападающий «Динамо» Михаил Гершкович ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем матче бело-голубых в 29-м туре РПЛ против «Акрона».

«Безусловно, Антон Шунин заслуживает большого внимания к своей персоне. Было бы здорово, если бы он в будущем поработал в клубе, и надеюсь, что такое со временем произойдет. Антон с детских лет всю свою футбольную жизнь провел в «Динамо», очень много сделал для клуба, так что очень положительно отношусь к такому прощальному матчу. Это достойно футбольного клуба «Динамо».

Прежде всего, пожелаю Антону удачи и здоровья. Он профессионал до мозга костей, так что я уверен, что он выберет правильный путь и будет в нем добиваться успехов, как он это делал всю свою футбольную карьеру», — сказал Гершкович «СЭ».

Матч пройдет 18 мая на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.