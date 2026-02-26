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Судейство

Алексей Сухой — главный арбитр матча «Зенит» — «Балтика», Фролов назначен на игру «Краснодара» и «Ростова»

Павел Лопатко
Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз сообщил о назначении судей на матчи 19-го тура РПЛ.

«Зенит» и «Балтику» рассудит Алексей Сухой, на игре «Краснодар» — «Ростов» будет работать Антон Фролов. Сергей Карасев получил назначение на матч «Ахмат» — ЦСКА.

Назначения судей на матчи 19-го тура РПЛ:

27 февраля (пятница)

«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Владимир Казьменко.

28 февраля (суббота)

«Оренбург» — «Акрон»: судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.

1 марта (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Колобаев.

«Сочи» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Адлан Хатуев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Виктор Кулагин.

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Источник: РФС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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