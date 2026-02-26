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Газзаев: «Если ЦСКА сыграется без Дивеева, поборется за титул»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил трансферы армейцев Дмитрия Баринова, Рамиро ди Лусиано, Игоря Дивеева, Жоао Виктора и Матеуса Рейса.

— ЦСКА своими приобретениями показал, что намерен бороться за чемпионство. Именно армейцев наряду с «Краснодаром» и «Зенитом» я считаю главными претендентами на титул.

Баринов точно усилит красно-синих. Опытный, качественный полузащитник, который, что немаловажно, обладает харизмой и авторитетом. Он может стать лидером армейцев.

Вполне допускаю, что Лусиано решит проблемы ЦСКА в атаке. В «Зените» он столкнулся с серьезнейшей конкуренцией. На острие Семак использовал и Кассьерру, и Соболева, и даже Луиса Энрике.

В ЦСКА аргентинцу, конечно, будет проще отвоевать себе место в основе. Да он уже его, похоже, отвоевал. Видно, что Челестини в него верит, намерен делать на него ставку.

Лусиано неплохо смотрелся на зимнем турнире. Форвард с хорошей левой ногой, полезен на втором этаже. Да и процент реализации моментов у него явно выше, чем у тех нападающих армейцев, которые играли осенью.

А вот потеря Дивеева может сказаться негативно. Мне кажется, что от этого обмена чуть больше выиграл «Зенит». Питерцы приобрели, пожалуй, лучшего на сегодняшний день российского защитника.

Посмотрим, как теперь будет выглядеть центр обороны москвичей. Жоао Виктор меня не убедил. Пока не могу ничего конкретного сказать и о бразильском защитнике Матеусе Рейсе, который ранее играл в лиссабонском «Спортинге».

Читал, что он способен действовать как слева, так и в центре. Учитывая его опыт и возраст (31 год), думаю, в нем как раз видят замену Дивееву. При этом у ЦСКА есть перспективная молодежь. Лукин, считаю, очень уверенно смотрелся осенью. Но еще большие надежды я связываю с 18-летним Даниловым. По тем контрольным играм, что я посмотрел, этот парень мне очень понравился! Уверенный в себе, не тушуется, хорош в отборе, подключается вперед. Находка!

В общем, если армейцы после ухода Дивеева быстро наладят порядок сзади, будут реально претендовать на золотые медали. Все-таки чемпионом становится не тот, кто больше забивает, а тот, кто меньше пропускает.

Полузащита у армейцев укомплектована очень серьезно. В центре поля треугольник — Баринов, Кисляк, Обляков. По флангам будут действовать Глебов, которого я не раз хвалил осенью за его резкость и скорость, и Круговой. А ведь есть еще Матеус Алвес и новичок Козлов. На острие атаки — Лусиано. Разве по подбору игроков такой ЦСКА не конкурент «Зениту» и «Краснодару»?

ЦСКА после 18 матчей занимает четвертое место в таблице чемпионата России — у команды 36 очков.

Валерий Газзаев и&nbsp;футболисты ЦСКА.«Разве такой ЦСКА не конкурент «Зениту» и «Краснодару»?» Газзаев о золотой гонке, Карседо и Гусеве

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Агкацев признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2025 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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