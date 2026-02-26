Газзаев — о «Зените»: «Питерцы не рискуют, приглашая Дурана»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил трансферы «Зенита» — полузащитника Джона Джона и форварда Джона Дурана.

— Если оценивать зимнюю трансферную кампанию, то самыми активными на рынке оказались «Зенит» и ЦСКА. Мне также понравилась селекционная работа «Ахмата». Грозненцы точечно усилились.

«Зенит» купил бразильца Джона Джона. Не разделяю мнение тех, кто считает, что питерцы потратили большие деньги на футболиста, который может не принести им реальной пользы. Во всяком случае на Зимнем кубке РПЛ 23-летний атакующий полузащитник показал, что без раскачки готов влиться в стартовый состав команды Семака. Его взаимодействие с Венделом в центре поля представляется мне весьма перспективным. Плюс по флангам атаки могут действовать Педро, Глушенков, Луис Энрике, Мостовой. На бумаге состав «Зенита» выглядит очень внушительно!

Не считаю, что питерский клуб сильно рискует с колумбийским нападающим Джоном Дураном. Речь ведь идет только об аренде. А человек, который не так давно здорово проявлял себя в Английской премьер-лиге, вряд ли мог разучиться играть в футбол.

«Зенит» занимает второе место в таблице чемпионата России — у команды 39 очков в 18 матчах.

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