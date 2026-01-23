23 января, 13:15

Тихонов: «В «Спартаке» назначили одного — не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренерах красно-белых.

Сейчас вы без клуба. Уже есть планы?

— На данный момент нет. Если поступит предложение — с удовольствием пойду работать. Тренерство — наша жизнь!

— В «Спартак» вас не звали?

— Нет, никто не связывался.

— После Олега Кононова красно-белых возглавляли только иностранцы. Согласны, что российским специалистам не хватает доверия со стороны руководителей клубов?

— Есть такая вещь — везение. Назначают тренера, но нет везения — и сразу на человеке ставят крест. В РПЛ много наших специалистов, чьи команды показывают довольно-таки неплохой футбол. Мусаев завоевал золото, Галактионов в «Локомотиве» рядом, в «Динамо» сейчас Гусев.

В «Спартаке» же назначили одного — не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев.

Я не против иностранных специалистов, если они качественные. Но российским тренерам практически не дают шансов. Значит, таковы правила — и нужно цепляться зубами в каждую возможность.

Ну и, как я уже сказал, важно везение. Если сразу не получилось — потом будет намного тяжелее, — сказал Тихонов «СЭ».

5 января «Спартак» объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды. До этого красно-белых тренировали серб Деян Станкович, испанец Гильермо Абаскаль, итальянец Паоло Ваноли, португалец Руй Витория и немец Доменико Тедеско.

Андрей Тихонов: «Не осуждаю Баринова и Соболева: да, я не уходил из «Спартака» к конкурентам, но сейчас другое время»
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 27 11 13 3 37-17 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
11
 Акрон 27 6 9 12 33-45 27
12
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
13
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак 2 : 1
1.05 19:30 Локомотив – Динамо 1 : 1
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов - : -
2.05 16:30 Балтика – Рубин - : -
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит - : -
3.05 14:30 Сочи – Оренбург - : -
3.05 17:00 Акрон – Краснодар - : -
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Бителло
Бителло

Динамо

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

