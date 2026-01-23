Тихонов: «В «Спартаке» назначили одного — не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев»
Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренерах красно-белых.
— Сейчас вы без клуба. Уже есть планы?
— На данный момент нет. Если поступит предложение — с удовольствием пойду работать. Тренерство — наша жизнь!
— В «Спартак» вас не звали?
— Нет, никто не связывался.
— После Олега Кононова красно-белых возглавляли только иностранцы. Согласны, что российским специалистам не хватает доверия со стороны руководителей клубов?
— Есть такая вещь — везение. Назначают тренера, но нет везения — и сразу на человеке ставят крест. В РПЛ много наших специалистов, чьи команды показывают довольно-таки неплохой футбол. Мусаев завоевал золото, Галактионов в «Локомотиве» рядом, в «Динамо» сейчас Гусев.
В «Спартаке» же назначили одного — не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев.
Я не против иностранных специалистов, если они качественные. Но российским тренерам практически не дают шансов. Значит, таковы правила — и нужно цепляться зубами в каждую возможность.
Ну и, как я уже сказал, важно везение. Если сразу не получилось — потом будет намного тяжелее, — сказал Тихонов «СЭ».
5 января «Спартак» объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды. До этого красно-белых тренировали серб Деян Станкович, испанец Гильермо Абаскаль, итальянец Паоло Ваноли, португалец Руй Витория и немец Доменико Тедеско.
