Тихонов: «В «Спартаке» назначили одного — не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренерах красно-белых.

— Сейчас вы без клуба. Уже есть планы?

— На данный момент нет. Если поступит предложение — с удовольствием пойду работать. Тренерство — наша жизнь!

— В «Спартак» вас не звали?

— Нет, никто не связывался.

— После Олега Кононова красно-белых возглавляли только иностранцы. Согласны, что российским специалистам не хватает доверия со стороны руководителей клубов?

— Есть такая вещь — везение. Назначают тренера, но нет везения — и сразу на человеке ставят крест. В РПЛ много наших специалистов, чьи команды показывают довольно-таки неплохой футбол. Мусаев завоевал золото, Галактионов в «Локомотиве» рядом, в «Динамо» сейчас Гусев.

В «Спартаке» же назначили одного — не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев.

Я не против иностранных специалистов, если они качественные. Но российским тренерам практически не дают шансов. Значит, таковы правила — и нужно цепляться зубами в каждую возможность.

Ну и, как я уже сказал, важно везение. Если сразу не получилось — потом будет намного тяжелее, — сказал Тихонов «СЭ».

5 января «Спартак» объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды. До этого красно-белых тренировали серб Деян Станкович, испанец Гильермо Абаскаль, итальянец Паоло Ваноли, португалец Руй Витория и немец Доменико Тедеско.