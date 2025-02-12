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12 февраля 2025, 17:25

Стрепетов рассказал о стычке между «Зенитом» и «Спартаком» на зимнем турнире РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов рассказал о стычке, произошедшей в ходе финала Winline Зимнего кубка РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:0).

— Мы видели вспышку на бровке между тренерскими штабами «Зенита» и «Спартака». Это говорит об эмоциях и готовности тренера побеждать. И то, что Сергей Богданович Семак по-товарищески покинул бровку вместе со Станковичем и сел на трибуну, дорогого стоит. Это показывает не товарищество, а солидарность двух тренеров. Они вместе хорошо смотрели футбол, но это одна сторона медали. А вторая — реакция Станковича на поражение. Он молодец, он горит игрой, он переживает за свою команду. В целом и понравилась игра, и понравился эпизод со стычкой.

Единоборства тренерских штабов всегда украшают такие игры. Это была очень приятная концовка, когда два главных тренера поднялись вместе на трибуну. Еще раз похвалю турнир, похвалю эмоции Станковича и поведение Семака.

— Это своеобразное украшение дня.

— Не украшение. Здесь показаны эмоции этого турнира. Это был настоящий финал. Как говорят, что за свадьба без драки? Так и финал. Игра в первом тайме «Зенита» очень понравилась. Во втором тайме многие говорят, что «Спартак» имел преимущество. «Зенит» сыграл строго по счету. Просто было видно, что это игра в обороне. Хотя там был допущен ряд таких полумоментов у «Спартака». Но «Зенит» играл совершенно в другой футбол, не агрессивный, не нацеленный на ворота. Они сыграли строго по счету, в контроль мяча. Да, угрозы были воротам, но они выполнили ту задачу, что была поставлена им в перерыве, — заявил Стрепетов «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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