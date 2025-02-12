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Нападающий «Зенита» Кассьерра: «Соболеву не нужны ни мои, ни чьи-либо еще советы»

Роман Кольцов
Корреспондент
Матео Кассьерра и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» заявил, что форвард Александр Соболев будет помогать сине-бело-голубым во второй части сезона.

— Александр Соболев — твой прямой конкурент за место в основе. Как считаешь, чем в футбольном плане вы похожи и чем отличаетесь?

— Мне кажется, что мы с Сашей — два нападающих с совершенно разными характеристиками. Моя задача — играть в футбол и приносить пользу команде результативными действиями, забивая голы и отдавая передачи. Сравнениями, а также поисками схожестей и отличий занимаются другие люди. Те, кому по душе эти параллели проводить. Самое главное для меня — чтобы команда, цвета которой я защищаю, всегда побеждала.

— Что Соболеву нужно сделать, чтобы забить первый гол в РПЛ? И давал ли ты ему какие-то советы? У тебя ведь тоже была похожая безголевая серия в прошлом сезоне.

— Я убежден, что Александру не нужны ни мои, ни чьи-либо еще советы. Соболев — профессионал с большим опытом игры. С хорошей карьерой за спиной и отличным будущим. Очень качественный и сильный нападающий, который совершенно точно будет помогать «Зениту» во второй части сезона. Никакие советы ему не нужны, он и так все знает и понимает. Он делает все для того, чтобы помогать команде. А результативные действия обязательно придут.

Матео Кассьерра с&nbsp;кубком за&nbsp;победу в&nbsp;зимнем турнире клубов РПЛ.«Никакие советы Соболеву не нужны, он и так все знает». Кассьерра — о перестройке в «Зените» и высокой конкуренции

В сезоне-2024/25 Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» летом, провел 11 матчей в РПЛ и ни разу не забил.

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Александр Соболев
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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