Нападающий «Зенита» Кассьерра: «Соболеву не нужны ни мои, ни чьи-либо еще советы»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» заявил, что форвард Александр Соболев будет помогать сине-бело-голубым во второй части сезона.

— Александр Соболев — твой прямой конкурент за место в основе. Как считаешь, чем в футбольном плане вы похожи и чем отличаетесь?

— Мне кажется, что мы с Сашей — два нападающих с совершенно разными характеристиками. Моя задача — играть в футбол и приносить пользу команде результативными действиями, забивая голы и отдавая передачи. Сравнениями, а также поисками схожестей и отличий занимаются другие люди. Те, кому по душе эти параллели проводить. Самое главное для меня — чтобы команда, цвета которой я защищаю, всегда побеждала.

— Что Соболеву нужно сделать, чтобы забить первый гол в РПЛ? И давал ли ты ему какие-то советы? У тебя ведь тоже была похожая безголевая серия в прошлом сезоне.

— Я убежден, что Александру не нужны ни мои, ни чьи-либо еще советы. Соболев — профессионал с большим опытом игры. С хорошей карьерой за спиной и отличным будущим. Очень качественный и сильный нападающий, который совершенно точно будет помогать «Зениту» во второй части сезона. Никакие советы ему не нужны, он и так все знает и понимает. Он делает все для того, чтобы помогать команде. А результативные действия обязательно придут.

В сезоне-2024/25 Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» летом, провел 11 матчей в РПЛ и ни разу не забил.