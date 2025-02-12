Глушаков ответил, сможет ли Станкович привести «Спартак» к чемпионству

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о чемпионских перспективах красно-белых под руководством Деяна Станковича.

— Станкович — тот тренер, который может привести «Спартак» к чемпионству?

— Каждый тренер, который приходит в «Спартак», хочет привести его к чемпионству. Поэтому тут только время покажет: тот или не тот. Последние матчи перед зимней паузой оставили приятные впечатления от игры «Спартака». В них команда добилась нужных результатов, показала характер. Посмотрим, как Станкович подготовит «Спартак» ко второй части сезона и как будет ее вести. В матчах чемпионата перед зимней паузой была видна тренерская рука Станковича в игре команды, — цитирует Глушакова Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла.