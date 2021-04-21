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Яков Эрлих вошел в тренерский штаб «Уфы»

09:31
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Яков Эрлих стал тренером «Уфы» по физподготовке, сообщает пресс-служба уфимского клуба 21 апреля.

32-летний специалист работал ранее тренером по физподготовке в «Олимпе-Долгопрудном», а также тренером-аналитиком в женской сборной России U-19.

9 апреля сайт уфимского клуба сообщил о назначении Алексея Стукалова новым главным тренером команды после отставки Рашида Рахимова.

После 26 туров уфимцы занимают 14-е место с 20 очками.

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