Павленко: «Не было вау-эффекта, когда узнали об участии в стыках, «Родина» готова к этим играм»

Старший тренер «Родины» Александр Павленко ответил на вопрос, как воспринял новость об участии команды в стыковых матчах.

«Все было спокойно. Конкретно никто не понимал, должна была быть какая-то бумага. Этот путь, который мы проделали был не закончен, поэтому была нормальная реакция, когда узнали, что будем играть в стыках. Не было вау-эффекта. Мы были готовы к этим играм», — приводит «РБ Спорт» слова Павленко.

Также он рассказал, как команда готовится к стыкам с «Пари НН».

«Хороший уровень у команды, очень организованно играет. Есть быстрая и опасная группа атаки. «Родина» серьезно к этому готовится. Мы шаг за шагом двигаемся. Команда прибавляла, это доказано результатом. У любого футболиста команды спросите, все хотят попробовать себя на уровне РПЛ. Это очень интересно. Даже если есть какой-то мандраж, это не проблема», — добавил тренер.

«Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако получила право сыграть в стыках, так как «Алания» не получила лицензию для участия в РПЛ. В рамках стыковых матчей московская команда встретится с «Пари НН». Первая игра пройдет 7 июня, ответная — 10 июня.