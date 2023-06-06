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Павленко: «Не было вау-эффекта, когда узнали об участии в стыках, «Родина» готова к этим играм»

Алина Савинова
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Старший тренер «Родины» Александр Павленко ответил на вопрос, как воспринял новость об участии команды в стыковых матчах.

«Все было спокойно. Конкретно никто не понимал, должна была быть какая-то бумага. Этот путь, который мы проделали был не закончен, поэтому была нормальная реакция, когда узнали, что будем играть в стыках. Не было вау-эффекта. Мы были готовы к этим играм», — приводит «РБ Спорт» слова Павленко.

Также он рассказал, как команда готовится к стыкам с «Пари НН».

«Хороший уровень у команды, очень организованно играет. Есть быстрая и опасная группа атаки. «Родина» серьезно к этому готовится. Мы шаг за шагом двигаемся. Команда прибавляла, это доказано результатом. У любого футболиста команды спросите, все хотят попробовать себя на уровне РПЛ. Это очень интересно. Даже если есть какой-то мандраж, это не проблема», — добавил тренер.

«Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако получила право сыграть в стыках, так как «Алания» не получила лицензию для участия в РПЛ. В рамках стыковых матчей московская команда встретится с «Пари НН». Первая игра пройдет 7 июня, ответная — 10 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-pavlenko-ne-by-lo-vau-e-ffekta-kogda-uznali-ob-uchastii-v-sty-kah-rodina-gotova-k-takim-matcham/
Александр Павленко
Футбол
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1
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2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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