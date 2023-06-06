«Торпедо» объявило об уходе Ильи Кутепова

«Торпедо» объявило об уходе из команды защитника Ильи Кутепова.

«Благодарим Илью за время, проведенное в «Торпедо», и желаем спортивных успехов!» — написано в заявлении команды.

Защитник покинул команду по истечении контракта. Кутепов стал свободным агентом.

За «Торпедо» Кутепов играл с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Его команда заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона-2022/23 и вылетела в первую лигу.