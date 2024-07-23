Защитник «Химок» Ориньо: «Любовь к Цою у меня сформировалась в детстве благодаря отцу»

Защитник «Химок» Ориньо в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, как у него сформировалась любовь к исполнителю Виктору Цою.

«Любовь к Цою у меня сформировалась в детстве благодаря отцу. Он работал в России, а потом приезжал в Бразилию и ставил песни этого исполнителя дома. Поэтому мне нравится Цой, слушаю его и сегодня. Но пока в раздевалке не ставлю музыку, предоставляю эту возможность своим партнерам по команде», — сказал Ориньо «СЭ».

Бразилец выступает в России с января 2024 года. Этим летом 29-летний защитник перешел из «Родины» в «Химки». В нынешнем сезоне защитник провел 1 матч в РПЛ и не отметился результативными действиями.