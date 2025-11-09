Футбол
9 ноября, 20:24

Станкович не пришел на пресс-конференцию в Грозном из-за проблем с голосом

Алина Савинова
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропустил обязательную пресс-конференцию после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

Игра прошла в воскресенье, 9 ноября, в Грозном и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Во втором тайме Станкович после гола «Ахмата» получил желтую карточку.

Как сообщает matchtv.ru, пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов перед пресс-конференцией заявил, что тренер московской команды потерял голос, поэтому не может отвечать на вопросы.

После матча в Грозном Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью.

Источник: matchtv.ru
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • Андрейка Брянск

    а что там делать? очередные провокации слушать? о футболе ВООБЩЕ не говорят.

    09.11.2025

  • 555 555

    С Олег Ивановича пример берёт. Он вообще на пресс-конференции после игр не ходил и был прав.

    09.11.2025

  • TomCat

    Хотел спеть.

    09.11.2025

    • Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью в Грозном: «Чего вы хотите?!»

    Черчесов: «Все в тренерском штабе Станковича орут как резаные. Недостойно «Спартака»
