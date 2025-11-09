Станкович не пришел на пресс-конференцию в Грозном из-за проблем с голосом
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропустил обязательную пресс-конференцию после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом».
Игра прошла в воскресенье, 9 ноября, в Грозном и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Во втором тайме Станкович после гола «Ахмата» получил желтую карточку.
Как сообщает matchtv.ru, пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов перед пресс-конференцией заявил, что тренер московской команды потерял голос, поэтому не может отвечать на вопросы.
После матча в Грозном Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью.
Источник: matchtv.ru
Новости