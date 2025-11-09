Черчесов: «Все в тренерском штабе Станковича орут как резаные. Недостойно «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов раскритиковал поведение тренерского штаба «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ. Игра закончилась победой красно-белых со счетом 2:1.

— Что у вас произошло после матча с тренером «Спартака» Ненадом Сакичем?

— Ничего, поздравил его с победой. «Спартак» с победой. Однако каждый свисток — все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье поработать спокойно. Я бы сказал, что даже как-то недостойно «Спартака».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на 62-й минуте матча 15-го тура РПЛ получил желтую карточку за слишком эмоциональное поведение на бровке. Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

После матча Станкович вступил в перепалку с журналистом из-за вопроса о том, что тренер кричал судье в конце игры. Также специалист не пришел на послематчевую пресс-конференцию.