9 ноября, 20:28

Черчесов: «Все в тренерском штабе Станковича орут как резаные. Недостойно «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов раскритиковал поведение тренерского штаба «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ. Игра закончилась победой красно-белых со счетом 2:1.

— Что у вас произошло после матча с тренером «Спартака» Ненадом Сакичем?

— Ничего, поздравил его с победой. «Спартак» с победой. Однако каждый свисток — все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье поработать спокойно. Я бы сказал, что даже как-то недостойно «Спартака».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на 62-й минуте матча 15-го тура РПЛ получил желтую карточку за слишком эмоциональное поведение на бровке. Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

После матча Станкович вступил в перепалку с журналистом из-за вопроса о том, что тренер кричал судье в конце игры. Также специалист не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Пабло Солари сделал дубль в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; с &laquo;Ахматом&raquo;.«Спартак» выиграл в Грозном впервые за четыре года. У Станковича 4 победы в 5 матчах
Деян Станкович
Станислав Черчесов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
  • Gordon

    Мне очень, очень интересно мнение гражданина, который храбро в интернете пишет гадости ;-)

    11.11.2025

  • Yuori Asov

    отношение Чистякова к Спартаку известно, при таком судействе выигрывать можно только чисто и с большим кол-вом голов, при таком наборе игроков Спартак должен обыгрывать команды уровня Ахмат с перевесом 2-3 мяча как минимум, иначе на кой черт эти долларовые миллионеры нужны.

    10.11.2025

  • Denizzz77

    дебил здесь один, это ты, это видно и без твоего такого же дебильного ника

    10.11.2025

  • Garryman

    27 октября.2025. Ахмат - Сочи 2:4. Целых две недели не проигрывал. При разных тренерах.

    10.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    При таком судействе,что было,надо надо чемпиона объявлять по количествуа бабла в клубах. У КОГО БОЛЬШЕ, ТОТ И КУПИТ ВСЕ

    10.11.2025

  • stanovskijbaloyan

    На себя прежде посмотри

    10.11.2025

  • Упёртый русский

    Перед народом!

    10.11.2025

  • Прожарка свиней

    Тебе, дебилу, даже не понять смысл ника, как я посмотрю))))

    10.11.2025

  • Прожарка свиней

    Сдрысни отсюда, гондон штрибанный

    10.11.2025

  • Serge Pol

    Если бы свистки все были справедливые,никто бы и не орал.А вчера всё свистелось в пользу Ахмата.Желаю этому усатому дебилу чтобы его команду судили всегда так же,как судят Спартак.

    10.11.2025

  • Pavel Zyuzin

    Результат имеет для него значение?))))

    10.11.2025

  • Gordon

    Ну кто бы сомневался :)))))))))))))))))))))

    10.11.2025

  • Gordon

    Бывает, да. Но это ничуть не отменяет сказанного.

    10.11.2025

  • Николай Сидоров

    максимка ты тридварасный!

    10.11.2025

  • Alexander Loginov

    Так он не за Спартак говорит, а за поведение, недостойное Спартака.

    10.11.2025

  • моро

    свинарня такая свинарня

    10.11.2025

  • МаратХ

    После позорищ в Казахстане и на Фарерах, молчал бы австрияк

    10.11.2025

  • Denizzz77

    тебя не спрашивали, зоофил

    10.11.2025

  • Serg Sarkisov

    Сам Черчесов то же кричал,с себя пусть начнет..

    10.11.2025

  • Denizzz77

    станислав саламыч, всё? магия закончилась? опускаетесь на своё место?

    10.11.2025

  • Алексей Савельев

    Проигрывай достойно Думал победить? Не получилось Сам в первом тайме орал как обезьяна у бровки когда аут дали не в ту сторону... Клоун

    10.11.2025

  • ValeraK

    Отлично отоспался в воротах! =))

    09.11.2025

  • xyi2naet

    завали епало куесос

    09.11.2025

  • SP2

    ну хоть кто то сказал, что у спартака тренеры неадекваты. а абаскаль.. а ваноли… здоровые что ли были…

    09.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Кто о чём, а этот всё о шашлыке

    09.11.2025

  • volkovsergs

    Позор Чнрчесову за такие слова про соперника. Станкович про него ничего не говорил плохого.

    09.11.2025

  • Роман Морковкин

    В Грозном отчетливо витает запах стыков, команда забыла как побеждать, терпит поражение за поражением, но Саламыча интересует, кто, где, на кого орёт и кто достоин-не достоин тренировать команду... соперника. Посыпался Приветыч. А как же хорошо всё начиналось. Однако, совершенно очевидно, бороться за стыки с Ахматом может и тренерский штаб сильно дешевле в цене.

    09.11.2025

  • marchela13

    Стасик ты только заметил? Да там все болелы хрюшек визжат как сумашедшие.

    09.11.2025

  • плохокот

    Станкович со своими помощниками включают психа каждую игру, независимо от судейства. Когда их уволят из Спартака, то можно идти торговать на любой базар, все данные есть

    09.11.2025

  • плохокот

    Согласен с вами.Не Черчесову это говорить, даже если тренеры КБ явные психопаты....

    09.11.2025

  • Вяземский

    Эндфилд как раз Саламыча не забудет, там Ливер отлетел без вариантов. Вы о чём вообще?

    09.11.2025

  • Millwall82

    Стас такой же) с "пошли в душ", "пошли за угол поговорим".

    09.11.2025

  • Вяземский

    Перед кем?

    09.11.2025

  • ankarzanov

    Вы посмотрите спланированную травлю Станковича,при этом совсем молчат и не показывают как ведут себя когда проигрывают,Рахимовы,Талалаевы,устые подпевалы,Карпин и т.д И все это мерское питерское Матч ТВ и подстилки типа генича,Черданцева ,черчесова ,да всех и не перечислишь.

    09.11.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Ой,ой какие мы нежные. Он бы еще сказал " это мой колизей ", как один известный персонаж...

    09.11.2025

  • infeneon

    Матч уровня первой лиги честно говоря, хаос в обороне, неумение выходить из под прессинга даже Ахмата, в конце тупо отбивались и лишь ужасная реализация моментов спасла Спартак от ничьей. В общем печально все и смотреть грустно.

    09.11.2025

  • infeneon

    теперь все в курсе, прочитав новость Саламыч молча сглатывает все поражения

    09.11.2025

  • Максим Черный

    я понял!!! СРАНКОВИЧ - кокаиновый наркоман!!! как и все в его штабе!

    09.11.2025

  • ...ТЬконейБомжей

    Даже теперь Усы проигрывать достойно не умеют…

    09.11.2025

  • zega

    Идёт постоянное крысиное скуление представителей с по-Мойки, ... скулят и скулят, а чего скулят сами не знают, .. это у них врождённое, ...они же "крысы с по-Мойки".

    09.11.2025

  • Василий Богданов

    таких судей как Чистяков Карасев казарцев левников - нужно просто отстреливать. чтобы другие задумались.

    09.11.2025

  • Vyacheslav

    Черчрсов может и моралист, но Станкович просто псих, как и весь его сербский штаб. ПРосто недостойно великой истории Спартака. И Станковичу не место в Спартаке, ждёт когда его уволят с огромной неустойкой. О чём думали руководители Спартака продлив весной контракт? Ни о чём!

    09.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Чурка так и остаётся чуркой, как ни пытайся вытесать из неё человека. На фоне Стасика даже Буратино - успех )))

    09.11.2025

  • Странник-777

    Выйдешь ь- навоза не останется.

    09.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Саламыч имел бы на это право, если бы не набрасывалс как петух на курицу, на резервного судью, особенно в первом тайме.

    09.11.2025

  • За наших

    Зря зашёл, похоже на аварию в Мироторге, много визга и масса навоза

    09.11.2025

  • Странник-777

    покажите лысому его морду, перекошенную от бешенства почти в каждом матче... А еще лучше видеозапись поднять с прессконференций, когда он сборную Казахстана тренеровал.

    09.11.2025

  • darkzmej

    Во-первых не должно быть отмен карсных карточек. Во-вторых игроки ахмата весь матч падали и корчились. Барко поставил спину, его толкали 2 игрока ахмата, а судья свистнул что виноват Спартаковец, где это видано. Я бы не только орал, я бы вас еще и начал.

    09.11.2025

  • За наших

    В курсе, что значит злорадствовать?

    09.11.2025

  • ALEX1984

    ладно . зная что у сектантов мозга нет , поясню : установлен рекорд чемпионатов России всех времен : за весь первый круг ни один русский футбрлист не забил ни одного гола в составе одной команды , только нечисти прочие . название команды сам знаешь , думаю .

    09.11.2025

  • 13thbadass

    "Каждый свисток — все в пользу Ахмата, а они орут как резаные. Дайте судье отработать бонус спокойно!"

    09.11.2025

  • Упёртый русский

    Не стыдно за поведение тренерского штаба СМ? Чисто по чесноку?

    09.11.2025

  • ALEX1984

    Серьезно ? А ты в статистику после сегодняшнего матча не заглядывал ? Рекорд поросей теперь не перебить по иностранцам ))

    09.11.2025

  • Упёртый русский

    Так то, Саламыч совершенно прав по существу. Стоны и визги на судью - удел слабых. Если бы Станкович и К не психовал, команда играла бы сильнее, факт.

    09.11.2025

  • gyn

    в свинарнике дежурный визг за судейство )) ну хоть что-то стабильно в этом мире

    09.11.2025

  • gyn

    в свинарнике дежурный визг за судейство )) ну хоть что-то стабильно в этом мире

    09.11.2025

  • welkom1111

    А иногда лучше промолчать-подумают,что-как ни странно-умный!...

    09.11.2025

  • welkom1111

    У тебя его и не было...

    09.11.2025

  • oleg ves

    Бомжи там же проиграли, при том, что судья там не чудил.

    09.11.2025

  • hattabysh

    Какая досада, да Саламыч. Ахмат давно, при разных тренерах не проигрывал в Грозном. А тут пришел супертренер, судил лояльный судья и поражение от тренера о котором недавно не лестно отзывался.

    09.11.2025

  • Дед33

    А журналисты дебилы. Прав Стакович - только о жареном могут говорить, ибо футбола не видят и не понимают.

    09.11.2025

  • Владимир Горницкий

    Ошибаетесь. И довольно сильно. +4-4=4

    09.11.2025

  • _Mike N_

    Стасик, лучше расскажи, почему не тренируешь на своей новой родине, в Австрии, где живет твоя семья, усадьба и отель, которым владеешь ? И даром никому не нужен или там не получится разводить народ на бабло, как в России ?

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Ты просто просрал Стас

    09.11.2025

  • _Mike N_

    Стасик не дурак, знает что чечены спросят за поражения и даже в Австрии достанут, не спрячешься, вот и ищет виноватых !

    09.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    усатый, ты чУмоданы-то уже упаковал? гений х-ев.

    09.11.2025

  • Palacios

    Как был павлином, им же и остался. Без судейки вы вообще мяча бы не увидели. Сам граблями махал дело не в дело.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Генерал Спокойствие...

    09.11.2025

  • Tokhir

    Если бы чистяков судил так, против твоей команды, ты бы был удален, еще в первом тайме!

    09.11.2025

  • Niko McCowrey

    Уссатый, ип... завали, вместе с журналистом. Лайкоонанисты хреновы.

    09.11.2025

  • spartsmen

    ну да, при таком судействе орать не будешь - вообще мяча не коснёшься ...

    09.11.2025

  • NGE

    ЦСКА "еле обыграл" команду, которая ещё ближе Ахмата к зоне вылета. А Зеня, и вовсе, не смог обыграть команду, которая ещё ближе к зоне вылета. Ты чьих будешь, убогий?

    09.11.2025

  • andreichf

    Я может ошибаюсь, но у Черчесова в Ахмате 2 победы 3 ничьих и 7 поражений. Слабенько.

    09.11.2025

  • dimonlv78

    Это команду несколько туров назад Зенит обыграла, если что. Видимо с памятью у вас не очень

    09.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Усатый дегенерат

    09.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Даже у Усатого слух прорезался

    09.11.2025

  • NGE

    На сколько матчей "магии Черчесова" в Ахмате хватило? Кто-нибудь считал?))

    09.11.2025

  • andreichf

    После таких результатов уважающий себя тренер в отставку подает, но Стас продолжит работать.

    09.11.2025

  • Kris's1905

    обезьяны это у вас там, в большом количестве.

    09.11.2025

  • Phaeton

    В любом случае не тебе это комментировать

    09.11.2025

  • Александр Волков

    Спартак еле обыграл команду,находящуюся в 2 очках от зоны стыковых,а обкуренные болельщики спартака тут еще что то возникают...

    09.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Нет бы просто и тихо шеи в душе ломать. Никакой культуры поведения, понимаешь!

    09.11.2025

  • Бен Ричардс

    Очень хочу посмотреть на невозмутимость полевого командира, когда Чистяков на "баклан-арене" будет свистеть так же, как сегодня против "Спартака".

    09.11.2025

  • SPFAN

    Готовь лучше чемоданы усатый

    09.11.2025

  • Saypin

    он сказал. что доволен))))))))))

    09.11.2025

  • Saypin

    причем эта ЖК 4-я

    09.11.2025

  • KuziakaPm

    Судил бы нормально, ахмат про...

    09.11.2025

  • E S

    Как не орать? За одно, не значительное нарушение, этот конявый судейка даёт Солари ЖК. А Самородову, за четыре нарушения всё с рук сошло. В конце игры и вовсе придумал штрафной.

    09.11.2025

  • Гончар

    Усатый тебе самому не стыдно,за такое судейство в пользу твоей команды.

    09.11.2025

  • rustov

    гнать надо бородатых клоунов

    09.11.2025

  • Dominga

    Станислав Саламович, а вы не боитесь, что, акцентируя своё внимание на поведении штаба соперника, вы упускаете из виду качество игры своей команды? Может, лучше отвлечься от подглядывания и подслушивания тренерских штабов соперников и приглядеться к игре своей команды и её результатам?

    09.11.2025

  • Алексей Епишин

    зато учить игроков падать и корчиться от боли, без малейшего касания достойно ахмета

    09.11.2025

  • Gordon

    Ещё один :)))))

    09.11.2025

  • Gordon

    Ещё один храбрый любитель бяки в интернете писать

    09.11.2025

  • 555 555

    Думаю,после этих слов,дорога в Спартак ему "заказана."

    09.11.2025

  • the gathering !

    Чёрчесов прав. Достоинство надо иметь. Лучше слыть самодовольным павлином, чем бесноватым психом

    09.11.2025

  • Gordon

    Полная фигня. Уж кто-кто, а Чистяков точно свистками не злоупотребляет.

    09.11.2025

  • Gordon

    Вернись в подворотню)

    09.11.2025

  • Ж и в о й

    Черчесов хотел сказать: "Орут, как резаные СВИНЬИ!" Но потом осёкся и вспомнил, что сам в прошлом хряк)

    09.11.2025

  • Gordon

    Тебе видней, своих за версту чуешь)

    09.11.2025

  • Gordon

    По сути, наверное, прав, но по форме - нет. Твоё дело - делать свою работу, а не публично рассказывать о том, как другие люди себя вести должны. Кстати, ты им проиграл только что на своём поле.

    09.11.2025

  • Chibr89

    да невозможно было смотреть одни свистки.

    09.11.2025

  • richardford

    На после-матчевую пресс-конференцию не пришёл, езжай домой без неустойки.

    09.11.2025

  • Tito88

    Счёт на табло, Станислав Саламович!

    09.11.2025

  • Микола Питерский

    Он имеет право так говорить. Он знает что говорит. Он сам из Спартака. Он сам так себя ведет

    09.11.2025

  • Nik

    ты на себя посмотри Луи дю Финес

    09.11.2025

  • GeoMaS

    Злорадствует Саламыч, что не его позвали в Спартак и он вынужден работать на периферии.

    09.11.2025

  • ALEX1984

    Стасик ! Просто это обезьяны импортные , попав в свинарник теряют человеческое обличие , вот и все .

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Ты его любишь я дополню

    09.11.2025

  • фанат

    Черчесов, а чёму вы удивляетесь будучи в своё время внутри этого явления. Сущность их такая по жизни и природе, неужели непонятно.

    09.11.2025

  • Прожарка свиней

    Я бы уточнил - как резаные свиньи.

    09.11.2025

  • flints

    Твоё достойное интервью еще в памяти ))

    09.11.2025

  • Zelenyj

    Скоро,похоже, опять экспертом на позор тв...

    09.11.2025

  • Aleks68

    Усатый!!! Тебя страна узнала ,,, через Спартак !!! Рот свой вонючий прикрой!!!

    09.11.2025

  • ValeraK

    Великий тренер и вратарь. Эндфилд не забудет!)

    09.11.2025

  • Saypin

    Моралист хренов

    09.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

