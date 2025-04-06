«Спартак» установил клубный рекорд по крупным победам за сезон в ХХI веке

«Спартак» установил новый клубный рекорд по количеству крупных побед за сезоне в в ХХI веке, сообщает пресс-служба клуба.

6 апреля красно-белые на выезде разгромили «Ростов» (3:0). Эта крупная победа стала для «Спартака» восьмой в этом сезоне. Ранее в этом розыгрыше РПЛ команда Деяна Станковича разгромила «Крылья Советов» (3:0, 3-й тур), «Факел» (3:0, 5-й тур), «Ростов» (3:0, 11-й тур), «Акрон» (4:0, 15-й тур), «Локомотив» (5:2, 16-й тур) «Краснодар» (3:0, 17-й тур) и «Пари НН» (3:0, 18-й тур).

«Спартак» (47 очков) по личным встречам обогнал «Зенит» (47) и поднялся на второе место в РПЛ. Обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.

«Ростов» (33) остается седьмым в турнирной таблице.