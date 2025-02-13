Юрченко: «Акинфеев — уникальный человек, дай Бог ему еще минимум лет 10 игры»

Бывший голкипер «Уфы» Давид Юрченко выразил надежду на то, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет играть как можно дольше.

«Акинфеев — уникальный человек. Я им восхищаюсь. Дай Бог ему еще минимум лет 10 игры в футбол. Пускай он кайфует и радуется. Чем дольше, тем лучше», — цитирует Юрченко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев защищал ворота армейцев в 17 матчах, пропустил 14 мячей и 7 раз отыграл на ноль. Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года, прошлой весной он продлил контракт с московским клубом до лета 2026 года.