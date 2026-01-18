Станислав Черчесов подвел итоги первого сбора «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги первого этапа подготовки команды к сезону.

Первый сбор в турецком Белеке завершился 18 января. В последний день «Ахмат» в контрольном матче разгромил сербский ОФК — 3:0.

— Выполнили то, что намечено. Единственное, позавчера пришлось отменить одну тренировку, так как у ребят накопилась усталость перед второй игрой на сборах. Важно, что у нас нет травм. Только Касинтуре и Мелкадзе из-за маленьких болячек и качества газона мы не дали сыграть. Погода в Турции освежающая после двух дождливых дней в начале сборов, — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

Также главный тренер грозненцев ответил на вопрос о возможных новичках команды.

«Это вопрос к спортивному директору, он больше меня знает. Трансферы — трансферами, однако работа над качеством игры важнее. Понятно, что нужны новички, но и на наших игроков бывает спрос. Мы всех хотим сохранить», — добавил Черчесов.

«Ахмат» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ. Грозненцы набрали 22 очка в 18 турах.