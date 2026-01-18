Станислав Черчесов подвел итоги первого сбора «Ахмата»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги первого этапа подготовки команды к сезону.
Первый сбор в турецком Белеке завершился 18 января. В последний день «Ахмат» в контрольном матче разгромил сербский ОФК — 3:0.
— Выполнили то, что намечено. Единственное, позавчера пришлось отменить одну тренировку, так как у ребят накопилась усталость перед второй игрой на сборах. Важно, что у нас нет травм. Только Касинтуре и Мелкадзе из-за маленьких болячек и качества газона мы не дали сыграть. Погода в Турции освежающая после двух дождливых дней в начале сборов, — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».
Также главный тренер грозненцев ответил на вопрос о возможных новичках команды.
«Это вопрос к спортивному директору, он больше меня знает. Трансферы — трансферами, однако работа над качеством игры важнее. Понятно, что нужны новички, но и на наших игроков бывает спрос. Мы всех хотим сохранить», — добавил Черчесов.
«Ахмат» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ. Грозненцы набрали 22 очка в 18 турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0