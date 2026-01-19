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19 января, 10:34

Геркус уверен, что Батраков не повторит судьбу Захаряна: «Игрок другого класса»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в Европе.

«Повторит ли Батраков судьбу Захаряна, если уедет в Европу? Нет, не повторит. Леша — игрок другого класса. Я таких не видел. Играет на нескольких позициях, хорошо видит и выбирает место на поле, удар сумасшедший — это феноменальный игрок. Если ему помогут с адаптацией, он засверкает в любом топ-чемпионате, в этом нет сомнений. Сейчас множество наших молодых игроков проявились, прекрасно заиграли, но Батраков стоит особняком, это феномен», — сказал Геркус «СЭ».

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач. На данный момент он с 11 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

Захарян в августе 2023 года перешел в «Реал Сосьедад». В сезоне-2025/26 он сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Россиянин пропустил матч 20-го тура Ла лиги против «Барселоны» (1:2) из-за дискомфорта в левой камбаловидной мышце. По данным портала Transfermarkt, он получил в Испании уже восемь повреждений.

Арсен Захарян.Дела Захаряна в Испании все хуже: не забил пенальти в Кубке, а теперь не сыграет с «Барсой» из-за травмы

Руслан Ботвенко

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Алексей Батраков
Арсен Захарян
Илья Геркус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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