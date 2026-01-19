Геркус уверен, что Батраков не повторит судьбу Захаряна: «Игрок другого класса»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в Европе.

«Повторит ли Батраков судьбу Захаряна, если уедет в Европу? Нет, не повторит. Леша — игрок другого класса. Я таких не видел. Играет на нескольких позициях, хорошо видит и выбирает место на поле, удар сумасшедший — это феноменальный игрок. Если ему помогут с адаптацией, он засверкает в любом топ-чемпионате, в этом нет сомнений. Сейчас множество наших молодых игроков проявились, прекрасно заиграли, но Батраков стоит особняком, это феномен», — сказал Геркус «СЭ».

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач. На данный момент он с 11 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

Захарян в августе 2023 года перешел в «Реал Сосьедад». В сезоне-2025/26 он сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Россиянин пропустил матч 20-го тура Ла лиги против «Барселоны» (1:2) из-за дискомфорта в левой камбаловидной мышце. По данным портала Transfermarkt, он получил в Испании уже восемь повреждений.

Руслан Ботвенко