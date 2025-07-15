Черчесов — о возможном ужесточении лимита на легионеров: «По приказу молодых не воспитаешь»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

«Лимит принят. Все с этим лимитом подбирали команды. Если что-то изменится, то, наверное, не сегодня и не завтра. По-моему, нужно не легионеров считать, а просто качественных брать и своих воспитывать. Тогда будет конкурентная среда. А не брать кого попало и не знать, что с ними делать. Я работал в «Легии» и у меня было больше всех поляков. В «Ференцвароше» больше венгров брал. Меня никто не просил, я был так настроен. По приказу молодых не воспитаешь. Ты должен понимать, как это делать», — сказал Черчесов «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.